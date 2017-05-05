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Вчера, 4 мая, в населенном пункте Безымянное Донецкой области под обстрел незаконных вооруженных формирований ОРДО попали военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«С целью дискредитации правительства Украины, осуществления провокации в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, вчера 4 мая, около 18 часов НВФ ОРДО совершили обстрел населенного пункта Безымянное», – говорится в сообщении.

По данными штаба, под обстрел попали как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находились в составе наблюдательного группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК.

«Проводя информационную акцию, боевики предвзято обвиняют Вооруженные силы Украины в применении танков, не имея при этом никаких фото- и видео-доказательств. Кроме того, следует отметить, что при выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояние между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническим характеристикам вооружений, особенно тем фактом, что Вооруженные силы Украины, выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение, в том числе и танки», – подчеркнули в штабе.

 
ForUm

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