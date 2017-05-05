Станция киевского метрополитена «Левобережная» полностью готова к работе, оба выхода открыты для пассажиров.

Об этом в эфире 112 Украина сообщила начальник пресс-службы столичного метрополитена Наталья Макогон.

Работы на станции длились два месяца, после открытия в 1965 году ее впервые отремонтировали.

На станции установили новые системы освещения и сигнализации, а также обновили облицовку и пассажирскую автоматику.

По словам Макогон, отремонтированные вестибюли станции метро приспособили для нужд людей с ограниченными возможностями.

«Станцию оборудовали тактильными лентами для людей со слабым зрением и ограничительными линиями, а также подъемниками для колясок. Теперь не только на одном входе, как было предусмотрено в проекте, а на обоих входах будут такие подъемники для людей с ограниченными возможностями», - отметила она.

Напомним, ремонт на «Левобережной» начался в конце февраля и должен был завершиться до начала песенного конкурса «Евровидение-2017».