также в разделеСтолица
На время «Евровидения» над Киевом закрыли воздушное пространство 6
Киевский метрополитен изменит график работы на время «Евровидения» 16
Киев намерен отказаться от хлорирования воды 28
На Майдане запустили отремонтированные фонтаны 31
В Киеве неизвестный обстрелял автобус 36
Еще в двух районах Киева отключают горячую воду 29
В Киеве одним ударом убили мужчину за курение в неположенном месте 138
В Киеве 225 домов остались без горячей воды 27
Власти Киева придумали, как украсить недокрашенную арку Дружбы народов 269
В Киеве залили краской памятник Героям Небесной Сотни 75
В Киеве 29 пешеходных переходов оснастят сенсорным освещением 24
В Киеве появились подземные мусорные контейнеры 857
В Киеве двое мужчин, угрожая гранатой и пистолетом, ограбили ювелирку 46
В Киеве на территории учебного заведения прогремел взрыв 85
На столичных Русановских садах произошла драка со стрельбой 49
В Киеве легковушка врезалась в отбойник, погиб водитель 44
В Киеве проходит первомайская акция 156
В Киеве открылась фан-зона «Евровидения» 35

Станция киевского метрополитена «Левобережная» полностью готова к работе, оба выхода открыты для пассажиров.

Об этом в эфире 112 Украина сообщила начальник пресс-службы столичного метрополитена Наталья Макогон.

Работы на станции длились два месяца, после открытия в 1965 году ее впервые отремонтировали.

На станции установили новые системы освещения и сигнализации, а также обновили облицовку и пассажирскую автоматику.

По словам Макогон, отремонтированные вестибюли станции метро приспособили для нужд людей с ограниченными возможностями.

«Станцию оборудовали тактильными лентами для людей со слабым зрением и ограничительными линиями, а также подъемниками для колясок. Теперь не только на одном входе, как было предусмотрено в проекте, а на обоих входах будут такие подъемники для людей с ограниченными возможностями», - отметила она.

Напомним, ремонт на «Левобережной» начался в конце февраля и должен был завершиться до начала песенного конкурса «Евровидение-2017».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года