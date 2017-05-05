На восстановление последствий взрывов на военных складах в Балаклее выделено почти 300 млн грн. Об этом сообщил спикер министерства обороны Украины, полковник Максим Преута.

«Сейчас на восстановление повреждений в последствии взрыва в Балаклее выделено около 99 млн грн, из которых 9 млн - на разминирование. Кроме того, из резервных фондов государственного бюджета выделено почти 200 млн на поддержание живучести военных складов и арсеналов», - сказал Преута.

Кроме того, Преута сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак сейчас лично инспектирует военные объекты и склады с боеприпасами.

Как ранее сообщал ForUm, Полторак заявил, что экспертиза указывает на подрыв складов в Балаклее.