В Харьковской области мужчина получил ранения, разбирая патрон от ракетницы, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«4 мая в 15:35 в дежурную часть Боровского отдела полиции поступило сообщение, что за медицинской помощью в Боровскую ЦРБ обратился 58-летний житель села Загрызово. По словам пострадавшего, на территории агрофирмы, где работает, он разбирал патрон от ракетницы. Его он нашел в поле вблизи села Кругляковка», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что у мужчины констатировано взрывное ранение верхней конечности. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Факт события внесены в журнал единственно учета правонарушений.