Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский объяснил, на что певица потратит гонорар от выступления на «Евровидении-2017» почти в миллион гривен. Об этом он написал в Facebook.

«Придется открыть все карты, поскольку у нас в стране все «прозоро». Во время «Евровидения» Джамала исполнит три номера, к каждому из них будет нарисована графика украинскими художниками, к одному из них поставлен танец украинским постановщиком и исполнен отечественными танцорами. Записана невероятная симфоническая версия украинским композитором и сыграно потрясающим оркестром с прекрасными украинскими музыкантами. Так же Джамала будет в платьях лучших украинских дизайнеров», - рассказал продюсер.

«Жаль, что все это является не интересной новостью, их имена как всегда будут озвучены только в нашем релизе. «Главное» вы уже знаете, сколько все это стоило», - добавил Тарнопольский.

Напомним, певица Джамала, победившая на «Евровидении-2016», получит за выступление во время нынешнего конкурса 985,5 тыс. грн.