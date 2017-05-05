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Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский объяснил, на что певица потратит гонорар от выступления на «Евровидении-2017» почти в миллион гривен. Об этом он написал в Facebook.

«Придется открыть все карты, поскольку у нас в стране все «прозоро».  Во время «Евровидения» Джамала исполнит три номера, к каждому из них будет нарисована графика украинскими художниками, к одному из них поставлен танец украинским постановщиком и исполнен отечественными танцорами. Записана невероятная симфоническая версия украинским композитором и сыграно потрясающим оркестром с прекрасными украинскими музыкантами. Так же Джамала будет в платьях лучших украинских дизайнеров», - рассказал продюсер.

«Жаль, что все это является не интересной новостью, их имена как всегда будут озвучены только в нашем релизе. «Главное» вы уже знаете, сколько все это стоило», - добавил Тарнопольский.

Напомним, певица Джамала, победившая на «Евровидении-2016», получит за выступление во время нынешнего конкурса 985,5 тыс. грн.
ForUm

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