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Участники неформальной группы Европарламента «Друзья европейской Украины» призвали официальный Киев убрать из законодательства пункт об электронном декларировании для борцов с коррупцией.

Соответствующее письмо с подписями 20 евродепутатов направлено на имя президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и спикера Рады Андрея Парубия, сообщает Liga.net.

Евродепутаты «удивлены» принятыми законодательными поправками о е-декларировании.

«Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах, - это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг», - пишут они.

По мнению европолитиков, этот шаг украинских властей - «проявление давления на тех общественных активистов, которые неутомимо выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине».

Депутаты ЕС призвали «немедленно пересмотреть» принятые правки в закон о е-декларировании и «засвидетельствовать», что усилия украинской власти в борьбе с коррупцией является «искренними и серьезными».

При этом они напомнили, что именно протест против коррупции на высшем уровне привел к Майдану.

Письмо подписали Ребекка Хармс, Анна Фотыга, Петрас Ауштревичус, Бронис Ропе, Натали Грисбек, Ана Гомес, Хельга Стивенс, Ларс Адактуссон, Юлия Питера, Павел Свобода и другие.

Напомним, соответствующие изменения в законодательство Верховная Рада приняла 23 марта.
ForUm

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