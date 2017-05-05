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Нефтяные котировки продолжают свое падение в пятницу утром, 5 мая, на опасениях игроков рынка сохранения глобального переизбытка «черного золота» на мировом сырьевом рынке из-за роста добычи в США, сообщает Прайм.

Нефть сорта Brent впервые с 30 ноября 2016 года опустилась ниже $47 за бочку, показывают данные торгов.

По состоянию на 06.37 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,67% - до 47,09 доллара за баррель, при этом ранее она впервые с 30 ноября опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель и достигла уровня в 46,65 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,72% - до 44,28 доллара за баррель, впервые с 29 ноября оказавшись ниже психологической отметки в 45 долларов.
ForUm

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