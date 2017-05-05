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Конгресс США санкционировал выделение 100 миллионов долларов для противостояния «российскому влиянию и агрессии» и для поддержки организаций гражданского общества в Европе и Евразии, сообщает Радио Свобода.

Американские законодатели 4 мая также поддержали меры, которые устанавливают новые ограничения и контроль в отношении российских дипломатов в США.

Оба эти мероприятия являются частью бюджета на общую сумму 1,1 триллиона долларов, через который будет финансироваться федеральное правительство до конца 2017 финансового года. Окончательную поддержку этому документу предоставил Сенат, теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп.

Также отмечается, что все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельность как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными.

Избирательные кампании во Франции и Германии были омрачены подозрениями относительно незаконного участия России, также прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах отметились вероятным влиянием Москвы.

Напомним, 4 мая Сенат США одобрил бюджет, предусматривающий выделение Украине $560 миллионов.
ForUm

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