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Несмотря на паузу во встречах «нормандской четверки» на высшем уровне, обусловленную предстоящими выборами во Франции и Германии, встречи представителей всех четырех стран – Украины, России, Франции и Германии – пройдут в этом году летом.

Об этом в эфире 5 канала заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить», – сказал он, отвечая на вопрос о летней паузе в работе минского и нормандского форматов из-за выборов в Германии и Франции.

«Если речь идет о передышке во встречах «нормандской четверки» на топ-уровне – уровне глав правительств и государств – то, наверное, пауза будет связана хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что «нормандский формат» продолжит работать, потому что это довольно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться», – добавил он.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что переговоры в «нормандском формате», а также «минский процесс» фактически приостановлены из-за предстоящих выборов во Франции и Германии.
ForUm

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