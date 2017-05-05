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Вчера, 4 мая, в харьковском гидропарке на Журавлевском пляже утонул студент из Индии, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным главка, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что погибшим является студент 1-го курса одного из харьковских вузов, 19-летний гражданин Индии, который с однокурсниками пришел на пляж купаться.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
ForUm

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