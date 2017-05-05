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Для внедрения нового стандарта начальной школы по всей Украине необходимо переобучить 22 тыс. учителей. Об этом в эфире 5 канала заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

«Мы собираемся в конце мая презентовать новый стандарт начальной школы, и там будет представлен именно интегрированный подход. Для этого, чтобы этот интегрированный подход коснулся всех украинских детей в первом классе в 2018/2019 учебном году, нам надо переучить 22 тыс. учителей», - сказала она.

По ее словам, общаться необходимо и с родителями, ведь сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе.

«Сегодня дети теряют интерес к школе уже в третьем классе, потому что современные дети уже по-другому воспринимают информацию. Они уже с детства пользуются гаджетами, видят различные игры. Поэтому, приходя в школу и встречаясь только с таким процессом как пичканье знаний, когда есть доска и учитель и ты должен сидеть неподвижно 40 минут за партой, они теряют мотивацию к обучению», - отметила Гриневич.
ForUm

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