Россия подрывает усилия по прекращению боевых действий на востоке Украины, отказывается осуждать запугивание миссий ОБСЕ, продолжает нарушать права оппозиции в оккупированном Крыму. Об этом заявила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кейт Бернс во время речи 4 мая перед постоянным советом ОБСЕ в Вене, сообщает Голос Америки.

Бернс привела примеры нарушения Россией режима прекращения огня и разведения сил на востоке Украины.

«Россия продолжает поведение, которое подрывает прекращение боевых действий. 29 апреля наблюдательная миссия ОБСЕ слышала выстрелы в районе разведения сил под Станицей Луганской. Это перезапустило отсчет времени прекращения огня перед разведением сил. Наблюдательная миссия сообщила, что выстрелы производились с территории, подконтрольной сепаратистам. 14 апреля в тот же день, когда силы сепаратистов под предводительством России объявили о готовности отойти от Станицы Луганской, наблюдательная миссия отчиталась о нападении совместных российско-сепаратистских сил на украинские позиции. В течение двух недель совместные российско-сепаратистские силы держали 30 единиц запрещенного оружия, включая танки и гаубицы в 15 километрах от района разведения сил», - говорится в заявлении Бернс.

Она подчеркнула, что неукоснительное соблюдение режима прекращения огня и разведения сил являются предпосылкой для выполнения Минских соглашений.

«Отказ России присоединиться к остальным странам-участникам и полностью поддержать наблюдателей соотносится с тем, что она не обеспечивает доступ миссий по всей территории Украины, в частности, на территориях подконтрольных совместным российско-сепаратистским силам. Ограничения в доступе, вместе с угрозами и запугиванием ослабляют наблюдательную миссию. Только на прошлой неделе, совместные российско-сепаратистские силы 13 раз ограничивали доступ наблюдательных миссий», - заявила она.

Представитель США подчеркнула, что российская агрессия против Украины расшатывает основы безопасности и стабильности Европы, и прямо противоречит идее целостной, свободной и мирной Европы.

Бернс также повторила, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, нерушимость ее международно признанных границ.

«Мы не признаем и никогда не признаем попытки России изменить границы Украины. Вместе с нашими европейскими партнерами мы заявляем, что наши санкции против России останутся в силе, пока она полностью не выполнит Минские договоренности, а санкции, связанные с Крымом, будут в силе пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом», - подытожила Бернс.