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После отказа Панамы в политическом убежище бывшему руководителю Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций Владиславу Каськиву, шансы на его экстрадицию в Украину возросли.

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«В течение месяца-полутора мы ожидаем решения панамского суда о восстановлении процедуры экстрадиционной проверки. После того, как проверка будет восстановлена, в течение двух-трех месяцев панамские власти обещают вынести окончательное решение по этому вопросу», - отметил Енин.

Напомним, 8 сентября 2016 года Каськив был задержан в Панаме. Панамский суд арестовал его на 40 суток с альтернативой залога в 600 тыс. долларов.

30 сентября Каськив внес залог и вышел на свободу.

31 марта 2017 года Панама отказала бывшему чиновнику в получении статуса политического беженца.

Как известно, Каськива подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
ForUm

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