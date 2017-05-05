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Обжаловать решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича нет смысла, ведь суд по делу о государственной измене будет продолжаться менее одного года. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Сегодня (4 мая. – Ред.) начался действительно исторический уголовный процесс над экс-президентом Януковичем по обвинению в государственной измене. Принимая во внимание достаточно долгий процесс обжалования любых решений в Интерполе, возможно и нет смысла в этом обжаловании. Поскольку после получения соответствующего судебного приговора, мы уже представим на поставку красной карточки не по статусу обвиняемого или подозреваемого, а осужденного», - отметил Енин.

«Рассмотрение указанных жалоб Януковича и его окружения (о снятии с розыска Интерпола. – Ред.) продолжалось около года. Это с супердорогими адвокатами», - добавил он.

На уточняющий вопрос, будет ли суд над Януковичем идти меньше года, Енин ответил: «Да, в рамках этого уголовного производства (о госизмене. - Ред.)».

Напомним, 4 мая Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

3 мая стало известно, что международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.
ForUm

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