За минувшие сутки члены НВФ 58 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего было ранено десять военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из артиллерии калибра 152-мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались позиции вблизи Крымского. Артиллерийские системы калибра 122-мм и минометы калибра 120-мм враг применял по защитникам Попасной, а 82-мм минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров - по защитникам Новозвановки. Из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали позиции возле Лобачевого и Валуйского.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра НВФ накрывали украинские позиции вблизи Луганского. Из 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем велся огонь по опорным пунктам ВСУ возле Зайцево и Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров НВФ били по позициям возле Авдеевки и шахты "Бутовка". Вооружение БМП и стрелковое оружие НВФ применяли по защитникам Майорска, а гранатометы различных систем - по защитникам Новгородского. Из гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия обстреливались позиции возле Каменки.

На приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по позициям под Павлополем. 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие НВФ применяли по позициям возле Гнутово и Красногоровки. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия велся огонь по украинским опорным пунктам вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия, пулеметов больших калибров и противотанковых гранатометов били по опорным пунктам морских пехотинцев ВСУ в районе Водяного. Из стрелкового оружия обстреливались защитники Новоселовки Второй, Богдановки и Широкино.

Для того чтобы погасить огневую активность НВФ по позициям защитников Лобачевого силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.