Оболонский районный суд Киева начал рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Прокуратура в суде будет добиваться пожизненного заключения для обвиняемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что переговоры в «нормандском формате», а также «минский процесс» фактически приостановлены из-за предстоящих выборов во Франции и Германии.

Президент Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика.

В ГПУ заявили, что решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима экс-президента Виктора Януковича связаны с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Организатор «Евровидения» может ввести санкции против Украины и РФ.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что экспертиза указывает на подрыв складов в Балаклее.

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к иностранным партнерам с запросом на розыск и задержание беглого народного депутата Александра Онищенко.

В Совете Европы призвали Россию отменить запрет Меджлиса.

В 2017 году за прогулы заседаний Верховной Рады из заработной платы народных депутатов вычислили 1,7 млн гривен.

В штабе АТО заявляют, что представители отдельных районов Луганской области третьи сутки затягивают передачу тел погибших 2 мая военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

В Украине самая высокая смертность на дорогах среди всех стран Европы.

Российский культурный центр выселили из здания Львовского областного совета.

В Интернете обнародовано видео момента взрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб на временно оккупированной части Луганской области.

В Киеве возле McDonald's у станции метро «Минская» прохожий убил мужчину, который курил в неположенном месте.