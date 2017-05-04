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Представители отдельных районов Луганской области третьи сутки затягивают передачу тел погибших 2 мая военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура возвращения тел героев на подконтрольную Украине территорию.

«Со 2 мая украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передачи тел погибших военнослужащих», - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что «в случаях гибели врага представители ВСУ, соблюдая морально-этические нормы, всегда отдают тела погибших без любых промедлений и манипуляций на свою пользу».

Напомним, 2 мая трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги на Донбассе, спасая раненого сослуживца.
ForUm

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