Журналист, эксперт Александр Дубинский опубликовал фотографии отдыха главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой с семьей.

По его информации, глава НБУ отдыхала на Мальдивах в июле 2016 года. И такой отдых мог обойтись Гонтаревой не менее миллиона гривен.

«Источник, близкий к семье Гонтаревых, передал мне фотографии этого отдыха, который мог обойтись главе Нацбанка под миллион гривен (145 тыс гривен в сутки). Но самое главное, информации об этом отдыхе нет ни в годовой декларации Гонтаревой В. А., как того требует закон, ни в уточняющих документах к ней. А это - очередное преступление «лучшего главы НБУ», - написал журналист на своей странице в Fаcebook.

«Эти расходы не внесены в электронную декларацию чиновника, и потому должны стать основанием для проверки НАЗК», - отмети Дубинский и обратился в НБУ, чтобы те сообщили даты отпуска главы ведомства.

Кроме того, Дубинский передал заявления в НАБУ и САП.

«Конечно же, я сообщил в Нацагентство по противодействию коррупции, НАБУ и САП. Назар Холодницкий, ждите письмо», - отметил он.