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Глава Национального банка Валерия Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск.

Об этом Українським новинам сообщили источник, осведомленный о планах главы НБУ.

По информации собеседника, отпуск Гонтаревой может продолжится около 2 месяцев.

Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

По информации агентства, он лично пообещал Президенту не увольняться ни при каких обстоятельствах до назначения нового председателя правления регулятора.

Напомним, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.
ForUm

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