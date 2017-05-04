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В 2017 году за прогулы заседаний Верховной Рады из заработной платы народных депутатов вычислили 1,7 млн гривен. Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины, ссылаясь на ответ Аппарата парламента.

«Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1748,7 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

По информации КИУ, лишь 10% (41 из 423) депутатов посетили все заседания Рады в 2017 году.

«Остальные нардепы пропустили одно или несколько заседаний парламента, соответственно, они не получили часть зарплаты. Отдельные депутаты не появлялись в парламенте в течение месяцев. Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте - восемь, в апреле – семь», - говорится в сообщении.

«В апреле все заседания Рады по данным письменной и электронной регистрации пропустили Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Петр Сабашук, Евгений Бакулин, Вячеслав Богуслаев, Александр Онищенко, Сергей Клюев», - сообщили в КИУ.

Всего в 2017 году состоялось 42 пленарные заседания ВР.
ForUm

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