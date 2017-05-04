Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что, возможно, Владимир Путин не будет участвовать в президентских выборах 2018 года. Об этом он сказал Дождю.

«Еще не известно. Не торопитесь. Он любит делать оригинальный ход. Его ставленник имеет больше возможностей», — отметил Жириновский.

«Это будет явный представитель кремлевской группировки», — добавил лидер ЛДПР про возможного преемника Путина.

На вопрос, кто будет преемником и будет ли это Медведев, Жириновский отметил, что пока решение не принято. «Там человек 10 есть. Они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под Новый год подарочек будет».