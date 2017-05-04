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Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию на уровне 7% в первой половине 2017 года. Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале ведомства.

«В первом полугодии 2017 года ожидается продолжение тенденции умеренного повышения цен (около 7% в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года), что обусловлено сезонностью и существенным расширением платежеспособного спроса населения, а также увеличением акцизов на алкогольные напитки, влияние которых еще будет ощущаться в последующие месяцы», - говорится в аналитическом материале, сообщает УНИАН.

При этом основными рисками повышения инфляции в ближайшие месяцы эксперты

Минэкономразвития называют повышение мировых цен на продовольственную продукцию, увеличение энергетических затрат в экономике, а также возобновление негативных инфляционных ожиданий населения на фоне «мягкой» девальвации гривни.

Напомним, Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6,0% в 2018 году).

Инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.
ForUm

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