Украинский институт национальной памяти создал карту украинских памятников, уничтоженных в Польше, и польских – в Украине, сообщается на сайте УИНП.

«В течение трех лет в Польше были разрушены или осквернены 15 украинских памятников. В Украине - 4 польских, и все восстановлены на средства украинской стороны. Зато в Польше - ни одного», - говорится в сообщении.

Напомним, активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

В Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что демонтаж памятника был законным.