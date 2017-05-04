Глава Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Татьяна Лебедева подписала контракт с первым председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

«У нас сегодня, бесспорно, историческое событие, исторический день. Потому что сегодня мы ставим последнюю точку на организационном этапе создания нашего национального Общественного телерадиовещания... Главное - сделано. Главное - это то, что избрана на конкурсе, прозрачном, публичном, команда тех, кому мы доверяем реформирование. Это уже будет новый, общественный контент, новая парадигма отношений телерадиовещателей и аудитории. То есть настоящее содержание реформы - это ответственность новой команды реформаторов, которую мы избирали на этом прозрачном конкурсе, где было 8 претендентов, но победил Зураб Аласания, как руководитель этой команды. И сегодня происходит очень важный этап - мы подписываем с господином Зурабом контракт», - подчеркнула Лебедева, сообщает Укринформ.

По ее словам, уже в ближайшее время Аласания представит Наблюдательному совету членов правления, то есть тех, с кем он будет делать эту реформу.

Лебедева также отметила, что «почти кровью господина Зураба будет подписан этот контракт, потому что лишь тот, кто все это время был в курсе всех преобразований, этого тяжелого пути, той ситуации, которая сегодня существует на государственном еще телевидении, которое завтра должно стать Общественным вещателем, может оценить ту абсолютно безумную, непомерную работу и ответственность, которую господин Зураб со своей командой берет на себя».

В то же время она подчеркнула, что наблюдать за этой работой и, главное, за ее результатами, будет, во-первых, вся Украина - то есть потенциальная аудитория Общественного вещателя, во-вторых, Наблюдательный совет, которому доверена обществом и общественностью наблюдательная функция, в-третьих, большое международное донорское сообщество, которое все это время очень внимательно следило и незаурядно помогало процессу реформирования, поддерживало на каждом шагу и морально, и материально этот процесс.

«Без преувеличения, весь мир смотрит на нас сегодня. Это сверхважная и важнейшая медиареформа в Украине. Поэтому приветствую, сочувствую и с удовольствием сейчас поставлю свою подпись под настоящим контрактом, который не очень удобный для господина Зураба, но уже все - надо его выполнять», - сказала Лебедева.

Напомним, 10 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал Зураба Аласанию председателем правления Общественного вещания, однако подписание контракта было отсрочено.