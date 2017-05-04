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Окружной административный суд Киева остановил действие постановления НКРЭКУ «Об установлении тарифов на услуги транспортировки газа для потребителей Украины для точек входа и выхода для ПАО «Укртрансгаз». Об этом говорится в постановлении суда № 826/5621/17.

Как следует из постановления, истец, которым является один из народных депутатов, в своем заявлении отметил, что на заседании НКРЭКУ полностью отменила постановление № 348, однако в процессе оформления решения «ошибочно и противоправно» заменила документ новым решением - отменить лишь часть указанного постановления.

Суд установил, что отмена тарифов на транспортировку для избранных газораспределительных предприятий создает дискриминационные условия для потребителей Украины по их территориальному признаку, сообщает Укринформ.

Учитывая вышеизложенное, суд постановил полностью прекратить действие Постановления НКРЭКУ от 28.03.2017 № 348 «Об установлении тарифов на услуги транспортировки природного газа для потребителей Украины для точек входа и выхода для ПАО «Укртрансгаз».

 
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