В ближайшие дни в западных областях ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
«До конца суток 4 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, в течение 5 мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях пройдут сильные дожди.
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