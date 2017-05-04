Всех, кто приобрел билеты на один или несколько шоу песенного конкурса «Евровидение-2017», организаторы просят приходить в Международный выставочный центр (МВЦ) раньше - примерно за 2-3 часа до начала. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «UA. Перший».

«Как и указано на билетах, шоу стартуют в 22:00. Именно в это время начнется телевизионная запись или прямая трансляция. К этому моменту все зрители должны сидеть на своих местах - чтобы не пропустить яркое начало, а старт конкурса прошел без каких-либо препятствий», - говорится в сообщении.

Также просим обратить внимание, что в МВЦ на все время «Евровидения» действуют усиленные меры безопасности, предусматривающие прохождение через металлоискатели и рамки. Сама проверка билетов тоже отнимает время. И заблаговременный приход позволит предотвратить очереди.

К тому же посетители, которые придут раньше, смогут увидеть пре-шоу, которые пройдут на сцене до начала самого конкурса.