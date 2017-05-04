также в разделеОбщество
4 мая. Картина дня 10
Названо имя хедлайнера «Евровидения» в Киеве 11
Украденный памятник Бернесу нашли в поле под Нежиным 140
Опубликовано видео момента взрыва машины ОБСЕ на Луганщине 43
Украина второй год лидирует по количеству жертв от противотанковых мин 8
Полторак: Экспертиза указывает на подрыв складов в Балаклее 28
У Вятровича создали карту уничтоженных украинских и польских памятников 15
Штаб: НВФ затягивают передачу тел погибших военных 35
Набсовет НОТУ подписал контракт с Аласанией 13
В Кременчуге задержали сепаратистскую агитаторшу 61
Гонтареву обвинили в коррупции из-за отдыха на Мальдивах 45
На Запад Украины надвигаются сильные дожди 128
В Украине выпустили почтовую марку в честь Джамалы 18
Украина – лидер в Европе по смертности на дорогах 24
Розенко о субсидиях: Человек с долгами не должен впадать в панику 83
Во Львове выселили Российский культурный центр 31
ГПУ: Решение Интерпола не открывает Януковичу въезд в ЕС 18
Украине запретили тратить деньги США на полк «Азов» 67

Всех, кто приобрел билеты на один или несколько шоу песенного конкурса «Евровидение-2017», организаторы просят приходить в Международный выставочный центр (МВЦ) раньше - примерно за 2-3 часа до начала. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «UA. Перший».

«Как и указано на билетах, шоу стартуют в 22:00. Именно в это время начнется телевизионная запись или прямая трансляция. К этому моменту все зрители должны сидеть на своих местах - чтобы не пропустить яркое начало, а старт конкурса прошел без каких-либо препятствий», - говорится в сообщении.

Также просим обратить внимание, что в МВЦ на все время «Евровидения» действуют усиленные меры безопасности, предусматривающие прохождение через металлоискатели и рамки. Сама проверка билетов тоже отнимает время. И заблаговременный приход позволит предотвратить очереди.

К тому же посетители, которые придут раньше, смогут увидеть пре-шоу, которые пройдут на сцене до начала самого конкурса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года