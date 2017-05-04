В Киеве неизвестный совершил несколько выстрелов из пневматического оружия по окнам автобуса.

Как сообщает «Эспрессо», на перекрестке улицы семьи Сосниных и бульвара Кольцова неизвестный осуществила несколько выстрелов предварительно из пневматического оружия по окнам маршрутного автобуса №69 (марки «МАЗ»).

В автобусе были разбиты пять окон, пострадавших нет. Неизвестный преступник скрылся с места происшествия.