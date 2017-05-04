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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Полтавской области сепаратистскую интернет-агитаторшу, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что жительница Кременчуга является сторонницей «русского мира» и политики Кремля. На своих страницах в российских социальных сетях она вела активную антиукраинскую пропаганду, распространяла информацию, которая дискредитирует силы антитеррористической операции и разжигала межнациональную рознь», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обыска по месту жительства злоумышленницы оперативники обнаружили компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Как ранее сообщал ForUm, в апреле Служба безопасности Украины задержала в разных регионах страны пятерых владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

 
ForUm

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