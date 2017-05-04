Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

Об этом говорится в официальном заявлении королевского двора, передает ВВС.

В июне ему исполняется 96 лет.

«Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы. Принц Филипп будет посещать запланированные мероприятия до августа, как один – так и сопровождая Ее Величество. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, хотя сможет посещать некие мероприятия время от времени», - сообщил Букингемский дворец.

Ранее стало известно о том, что в четверг в Букингемском дворце проходит встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи. Представители дворца не раскрывали тему встречи. Однако, по информации агентства, она не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или принца Филиппа.

Накануне и королева, и герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.

В прошлом году принц Филипп провел 110 дней, принимая участие в официальных мероприятиях, и стал пятым по занятости членом британской королевской семьи.

Он остается патроном, президентом или членом более 780 организаций и благотворительных обществ.

В ноябре Елизавета II и герцог Эдинбургский отмечают 70-ю годовщину свадьбы.

Принц Филипп известен своим чувством юмора и многочисленными публичными шутками, часто неполиткорректными.

В среду, открывая новую трибуну на лондонском стадионе для крикета «Лордс», он пошутил, что он «самый опытный человек в мире по открытию мемориальных досок».