Экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет поехать в страны ЕС даже в случае прекращения его розыска Интерполом. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«Решением Совета ЕС были наложены санкции на 16 экс-чиновников Украины, которым запрещен въезд на территорию ЕС, а также заморожены их возможные состояния в виде денежных счетов, движимого или недвижимого имущества. В список входят как Клюев и Ставицкий, так и Янукович», - сказал Енин.

Представитель ГПУ отметил, что санкции ЕС и расследования Интерпола являются независимыми процессами.

«Даже отказ Интерпола в так называемой «красной карточке» никоим образом не отменяет ни преступность деяния, совершенного лицами, ни розыск их другими инструментами, в частности, двусторонними», - добавил Енин.

Напомним, 3 мая 2017 стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.