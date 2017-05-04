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В Генпрокуратуре считают, что украинские правоохранительные органы смогут разыскать экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы доставить его в Украину для отбывания наказания после судебного приговора.

Об этом сегодня после первого судебного заседания по делу о государственной измене Януковича заявил журналистам прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, сообщает УНИАН.

«Я считаю, что наши правоохранительные органы смогут исполнить судебное решение и доставить Януковича в Украину (для отбывания наказания. — Ред.)», - сказал Кравченко.

Напомним, 3 мая 2017 стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Также прекращен розыск бывшего секретаря СНБО и главу АП Андрея Клюева, беглого нардепа Александра Онищенко и экс-министра угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. 

 
ForUm

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