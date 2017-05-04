Таможни по результатам января-апреля 2017 года направили более 4 миллиардов гривен на реконструкцию дорог в рамках дорожного эксперимента, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Больше всего средств на ремонт дорог аккумулировано в марте-апреле (почти 1,7 млрд грн и около 1 млрд грн соответственно)», - отмечается в сообщении.

По результатам января на ремонт дорог аккумулировано более 600 млн грн, в феврале – более 800 млн грн.

С начала года в государственный бюджет было перечислено 94,4 млрд грн таможенных платежей. Таможни ДФС перевыполнили запланированные показатели по поступлениям на 11,1 млрд грн (с учетом показателей Энергетической таможни ДФС).

Так, в апреле 2017 индикативные показатели по таможенным поступлениям перевыполнены на 3,1 млрд грн, в марте – на 3,7 млрд грн.

«Реформа таможни дает плоды – за январь-апрель 2017 года удалось дополнительно перенаправить 4 млрд грн на ремонт украинских дорог», - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.