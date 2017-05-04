также в разделеЭкономика
С начала года поступления в бюджет перевыполнены на 19% 15
Дефицит платежного баланса сократился до 584 миллионов 26
С 1 мая повысили пенсии для 8 миллионов украинцев 242
Активы НБУ в I квартале уменьшились на 12,5 миллиарда 95
Украинцы задолжали за газ более 7 миллиардов 40
Украина наращивает темпы закачки газа в хранилища 70
Всемирный банк предоставил Украине $150 миллионов кредита 18
В США планируют выделить Украине $560 миллионов помощи 73
Гройсман: Рост зарплат наконец опережает повышение цен 215
Украинцам снизили соцнормы на использование тепла, электричества и газа 311
В Украине повысился прожиточный минимум 249
Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом 44
В ЕБРР рассказали, кого хотят видеть на посту главы НБУ 79
В Украине снова хотят повысить минимальные цены на алкоголь 39
Зарплата главы «Нафтогаза» за год увеличилась в 17,5 раза 60
Дубинский: Рожкова и Гонтарева системно обманывали Минфин 97
В Украине ликвидируют еще один банк 50
МВФ: Украина борется с коррупцией, но медленно 35

Таможни по результатам января-апреля 2017 года направили более 4 миллиардов гривен на реконструкцию дорог в рамках дорожного эксперимента, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Больше всего средств на ремонт дорог аккумулировано в марте-апреле (почти 1,7 млрд грн и около 1 млрд грн соответственно)», - отмечается в сообщении.

По результатам января на ремонт дорог аккумулировано более 600 млн грн, в феврале – более 800 млн грн.

С начала года в государственный бюджет было перечислено 94,4 млрд грн таможенных платежей. Таможни ДФС перевыполнили запланированные показатели по поступлениям на 11,1 млрд грн (с учетом показателей Энергетической таможни ДФС).

Так, в апреле 2017 индикативные показатели по таможенным поступлениям перевыполнены на 3,1 млрд грн, в марте – на 3,7 млрд грн.

«Реформа таможни дает плоды – за январь-апрель 2017 года удалось дополнительно перенаправить 4 млрд грн на ремонт украинских дорог», - написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года