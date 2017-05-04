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ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по итогам выступлений команд в апреле.

Сборная Украины сохранила за собой 37-е место в рейтинге ФИФА по итогам выступлений сборной в апреле. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Топ-десятка команд планеты также осталась без изменений. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, далее следуют команды Аргентины, Германии, Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Испании.

Напомним, в марте сборная Украины занимала 31 место, но после поражения от хорватов опустилась на 37-е.
ForUm

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