ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по итогам выступлений команд в апреле.
Сборная Украины сохранила за собой 37-е место в рейтинге ФИФА по итогам выступлений сборной в апреле. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Топ-десятка команд планеты также осталась без изменений. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии, далее следуют команды Аргентины, Германии, Чили, Колумбии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Испании.
Напомним, в марте сборная Украины занимала 31 место, но после поражения от хорватов опустилась на 37-е.
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