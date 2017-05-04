Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает решить проблему относительно снятия Интерполом с розыска экс-президента Виктора Януковича и других беглецов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола о снятии с розыска Януковича, Онищенко, Клюева. И эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола. Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания», – отметил он.

«Результат делают настойчивые оптимисты. Пессимисты – только наблюдатели», – написал Луценко.

Напомним, 3 мая 2017 стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Также прекращен розыск бывшего секретаря СНБО и главу АП Андрея Клюева, беглого нардепа Александра Онищенко и экс-министра угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.