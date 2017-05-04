В результате минометного обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки ранены две женщины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Авдеевка, 11:00. В результате минометного обстрела боевиками города на улице Спортивной две женщины, 55 и 81 года, получили осколочные ранения. Также на улице Спортивной повреждены дома №26, 28, 31», – отметил он.

По словам Аброськина, на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения милиции. Сотрудники полиции продолжают осматривать поврежденные домовладения.