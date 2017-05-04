Оболонский районный суд Киева разрешил организовать видеоконференцию для участия беглого президента Виктора Януковича в подготовительном заседании по делу о госизмене.
«Суд, посовещавшись на месте, постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить частично. Предоставить программную возможность стороне защиты для участия обвиняемого Януковича в подготовительном судебном заседании путем видеоконференцсвязи», - огласил решение судья, передает 112 Украина.
Кроме того, суд обязал предприятие «Информационные судебные системы» проверить информацию о несанкционированном вмешательстве при автоматическом распределении дела.
Судья пояснил, что суд частично удовлетворил ходатайство защиты.
Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.
Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая.
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