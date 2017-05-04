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Оболонский районный суд Киева разрешил организовать видеоконференцию для участия беглого президента Виктора Януковича в подготовительном заседании по делу о госизмене. 

«Суд, посовещавшись на месте, постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить частично. Предоставить программную возможность стороне защиты для участия обвиняемого Януковича в подготовительном судебном заседании путем видеоконференцсвязи», - огласил решение судья, передает 112 Украина. 

Кроме того, суд обязал предприятие «Информационные судебные системы» проверить информацию о несанкционированном вмешательстве при автоматическом распределении дела.

Судья пояснил, что суд частично удовлетворил ходатайство защиты. 

Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.

Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая. 

 
ForUm

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