Вчера, 3 мая, в Кривом Роге мужчина бросил гранату в дом своей бывшей сожительницы, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что в результате взрыва пострадали 74-летний мужчина и 31-летняя женщина, которые были доставлены с телесными повреждениями в местную больницу.

«3 мая в полицию Кривого Рога поступило сообщение, что на территории Терновского района в одном из домов по ул. Чугунной произошел взрыв. Сотрудники полиции выехали на место и установили, что около 1-й ночи в доме находились хозяйка дома вместе с двумя своими знакомыми, они праздновали. В это время к ним в дом забежал бывший сожитель владелицы жилья, который начал угрожать физической расправой, после чего достал предмет, похожий на гранату РГД-5 и бросил ее в помещение кухни, где находились гости. После этого мужчина скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Хозяйка дома не пострадала, так как на момент взрыва ее в помещении не было», – говорится в сообщении.

После этого, как отметили в главке, на территории города был введен оперативный план «Сирена», в ходе отработки которого сотрудники полиции обнаружили и задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Как пояснила хозяйка квартиры, местная женщина 1969 года рождения, злоумышленник – это ее бывший сожитель, с которым она проживала совместно на протяжении нескольких месяцев. Причиной их расставания стало то, что мужчина злоупотреблял алкоголем и постоянно ей угрожал», – подчеркнули в полиции.

По данному факту следственным отделом Терновского отделения полиции внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст. 15 и п.1 ч.2. ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Сейчас следственные действия продолжаются, также решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.