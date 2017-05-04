Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей» и закон «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячно го совокупного дохода семьи». Об этом сообщает пресс-служба Главы государстваю

Порошенко отметил, что документы стали результатом огромной работы при участии Министерства обороны, Генерального штаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады, благодаря которой разработана программа по повышению уровня защиты военнослужащих.

Он напомнил, что в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 гривен в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО. «На первой линии сегодня уровень доплаты должен составлять 7,5 тыс. гривен до уровня обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. гривен. Кроме патриотизма, это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, которое заботится о своих военнослужащих», - отметил Порошенко.

По словам Президента, совместными усилиями с волонтерами удалось существенно улучшить уровень речевого, пищевого, медицинского, логистического обеспечения и вооружения.

Глава государства подчеркнул важность денежной компенсации семьям военных, погибших на передовой, и раненым защитникам. «Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% (денежную компенсацию, - ред.), и семья получит более 1,2 млн гривен от государства – если гибель военного произошла непосредственно в бою. Также на 50%, с 400 тыс. до около 640 тыс. гривен повысилась компенсация в случае инвалидности I группы», - рассказал Президент.

Порошенко также подчеркнул важность обеспечения ветеранов АТО качественным лечением и предоставления возможности пройти реабилитацию, в том числе психологическую. Он отметил принципиальность позиции по улучшению уровня защиты и предоставления дополнительных льгот, независимо от уровня материального обеспечения семьи – бесплатное получение лекарств, медицинских услуг, 50%-ти скидка на оплату жилья, пользования коммунальными услугами и тому подобное.