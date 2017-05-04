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Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали два факта использования боевиками так называемой «ДНР» оружия и боеприпасов российского производства, сообщает пресс-центр СБУ.

«В «серой зоне» в районе донецкого аэропорта правоохранители обнаружили два выстрела к гранатомету РПГ-7В, оставленные боевиками. Возле одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины на линии разграничения оперативники спецслужбы изъяли огнемет «Шмель», – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что по заключению экспертов, обнаруженное оружие и боеприпасы изготовлены в России после 1991 года и не состоят на вооружении сил антитеррористической операции.

«Наличие у боевиков русского оружия еще раз доказывает его поставки террористам с территории РФ», – подчеркнули в СБУ.
ForUm

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