Цены на топливо в Украине в этом месяце стабилизируются, уверены эксперты. При этом еще в марте полный бак бензина стоил на 50 гривен дешевле. Как изменится стоимость бензина в мае, разбирался «Сегодня».

Почему в апреле топливо подорожало

В прошлом месяце цены на дизтопливо в среднем поднялись на 70 копеек, на бензин – на 48-62 копейки. Топливо подорожало из-за роста цен на нефть. Но к концу мая светлые нефтепродукту могут незначительно подешеветь, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Но есть и негативные факторы, которые стимулирует рост цен.

«Возможно, цены скорректируются, поскольку гривня укрепилась. До конца мая на отдельных заправках цены могут немного снизиться. Почувствуем это через пару недель, не раньше. Пока оснований для изменения цен нет. Но есть и негативные тенденции – на мировых рынках начали дешеветь основные экспортные товары, которые продает Украина. Это рано или поздно приведет к ослаблению гривни», – комментирует эксперт.

Стоимость нефтепродуктов на АЗС зависит от цен на европейских рынках и курса доллара. Украинские компании расплачиваются за импортные нефтепродукты и платят налоги в валюте: ценники на заправках непосредственно зависят от курса гривни. Эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук поясняет – стоимость дизтоплива в апреле поползла вверх, так как европейские цены выросли, а гривня стояла на месте. Только с начала мая нефтепродукты в Европе начали дешеветь.

«В апреле цены на бензин и дизтопливо поднялись в среднем на 2-3%. На сжиженный нефтяной газ – на 6-7%. Это произошло из-за подорожания нефтепродуктов на границе Украины. В свою очередь подорожание связано со спекулятивным ростом нефтяных котировок до 55 долларов за баррель. Не все сети подняли цены обосновано. Отечественные производители не зависят от мировых цен. Но они первые подняли стоимость топлива – имеется в виду группа «Приват», – говорит замдиректора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

В мае цены на бензин не изменятся, но подорожает автогаз

Сегодня заправка легковушки А-95+ с баком на 48 литров обойдется в 1280 грн. Еще в марте полный бак стоил на 50 гривен дешевле. Чтобы сэкономить, нужно пользоваться программами лояльности сетей АЗС, рекомендуют эксперты. По прогнозам на май, цены на бензин и дизтопливо стабилизируются, однако подорожает сжиженный нефтяной газ.

Косьянчук отмечает, что сами операторы нефтерынка не заинтересованы в подорожании бензина: «АЗС в последнюю очередь хотят повышать цены, поскольку резко упадут объемы потребления. И наоборот: если цена снижается, потребление не увеличивается. Поэтому им важно сохранить клиента».

С начала мая нефть подешевела до 51 доллара за баррель. По словам Геннадия Рябцева, автозаправки за счет снижения цен увеличили скидки для лояльных клиентов. Однако цены на стелах АЗС оставили те же, что и до майских праздников.

«Такой подход сохраниться и в мае – скидки для лояльных клиентов увеличатся, а цены на стелах скорее всего не изменятся, если не будет существенных изменений на границе или колебаний гривни. Если доллар подорожает на гривню, то цены на бензин среагируют через две недели и вырастут на 60-70 копеек. А подорожание нефти на 1% спровоцирует повышение стоимости литра бензина на 10 копеек», – говорит эксперт.

Сжиженный нефтяной газ за апрель подорожал на 60 копеек. Рост цен на автогаз продолжится и в мае из-за новых правил экспорта в России. По словам Геннадия Рябцева, больше половины этого топлива Украина покупает в РФ.