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В Киеве запланировал концерт российский музыкант Дельфин (Андрей Лысиков), который ранее нарушил украинское законодательство относительно пересечения границы, попав в оккупированный Крым с территории России. О намерении певца выступить в Крыму говорит расписание концертов на его сайте.

Концерты российского певца Дельфина состоялись в оккупированном Крыму – в Симферополе и Севастополе – в конце февраля, передает УНИАН.

Концерт в Киеве Дельфина запланирован на 29 июня в рамках фестиваля Atlas Weekend, который пройдет с 28 июня по 2 июля.

Напомним, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

 
ForUm

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