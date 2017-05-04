В пгт Близнюки Харьковской области в результате взрыва двух гранат повреждены окна, фасад частного дома и забор, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В дежурную часть Близнюковского отделения полиции 3 мая поступило сообщение от 34-летней жительницы пгт Близнюки о том, что около 21:40 минут она услышала два мощных хлопка от взрывов неустановленных предметов», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что в ходе осмотра с места происшествия работниками взрывотехнического управления харьковской милиции и территориального отдела полиции был изъяты металлические обломки от двух гранат «Ф-1», фрагменты запалов с предохранительными рычагами.

Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.