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Вчера, 3 мая, ПАО «Киевгаз» прекратило снабжение газом 40 котельных, которые находятся в управлении ПАО «Киевэнерго», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Эти котельные обеспечивают в межотопительный сезон горячей водой около 225 объектов, среди которых 189 жилых домов, 11 дошкольных и школьных учреждений, 2 лечебных учреждения, 23 ведомственных сооружения в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах столицы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прекращение газоснабжения, как говорится в сообщении ПАО «Киевгаз», обусловлено задолженностью ПАО «Киевэнерго» перед ПАО «Киевгаз» за услуги транспортировки газа. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая 2017 года она составляет 199,2 млн грн.

«Основной причиной роста долгов за газ является увеличение задолженности потребителей за тепловую энергию, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. По состоянию на 1 апреля долг столицы за теплоэнергию составил почти 5 млрд грн. Доля долга государства превысила 1,4 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – это некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении. В то же время долг ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ в течение отопительного сезона увеличился на 3,1 млрд грн и на 1 апреля составил 4,5 млрд грн», – подчеркнули в компании.

 
ForUm

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