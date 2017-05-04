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Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщил его адвокат Юрий Иващенко в Facebook.

«Получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Ставицкого полночью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы», - написал он.

Как сообщал ForUm, Интерпол обнародовал информацию о международном розыске бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого 2 августа 2014 года.

В марте 2014 года следователи Генеральной прокуратуры изъяли около 50 кг золота и 5 млн долларов в квартире экс-министра.

 
ForUm

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