Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой осудил инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Порошенко поздравил президента Польши с 226 годовщиной Конституции Речи Посполитой, который отмечается 3 мая.

Стороны положительно оценили результаты заседания консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша, состоявшегося 11 апреля этого года в Киеве.

В контексте чествования 70-й годовщины операции «Висла» Порошенко выразил надежду на неизменность позиции польского руководства по решительного осуждения этого преступления коммунистического режима, в результате которого 140 тыс. украинцев были принудительно выселены из своих домов.

Президент Украины осудил инцидент с демонтажем украинской памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Он подчеркнул неприемлемость осквернения государственных символов Украины и отметил, что это потребует реакции польского руководства.

В ответ Дуда пообещал лично рассмотреть этот инцидент и дать ему надлежащую оценку, чтобы не допустить подобных рецидивов в будущем.

Было также достигнута договоренность о координации шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти.

Порошенко пригласил главу польского государства посетить с визитом Украину в текущем году.

Напомним, активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

В Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что демонтаж памятника был законным.