Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

В пресс-службе Национальной полиции Украины подтвердили эту информацию.

Зачисление в госбюджет конфискованных у бывшего руководства Украины 1,1 миллиарда долларов укрепит финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и создаст инвестиционную привлекательность для украинской экономики. Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

В районе Светлодарской дуги, спасая раненого сослуживца, погибли трое украинских военных.

С 1 мая жилищная субсидия на следующий период не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Украина заняла 24 место по уровню развития открытых данных, поднявшись на 30 пунктов по сравнению с прошлым годом.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать иностранцам звание Героя Украины.

Кабинет Министров утвердил порядок аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.

Сегодня, 3 апреля, в районе проведения АТО во время занятий по боевой подготовке в результате получения взрывной травмы и осколочных ранений погиб военнослужащий.

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в шести областях.

За минувшие сутки члены НВФ 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО, в результате один военнослужащий погиб, еще семеро ранены.

С 8 мая в Украине ожидается существенное похолодание.

Первая партия гибридных автомобилей Mitsubishi для Национальной полиции прибыла в Украину.