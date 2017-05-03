В Украине с 1 мая в связи с изменением прожиточного минимума до 1312 грн осуществлен перерасчет пенсий для 8,2 миллиона пенсионеров, сообщает департамент информации и коммуникации со СМИ Секретариата КМУ.

Как отметили в Пенсионном фонде Украины, увеличены минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж, минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход инвалидам войны, повышения ветеранам войны и членам их семей, повышение жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной надбавка донорам.

Пересчет проведен в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

«Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 миллиона пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа в соответствии с установленными датами выплаты с учетом праздничных и выходных дней», - подчеркнули в ПФ.

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «В Украине повышены соцстандарты. Это повышение получат 8,2 млн пенсионеров. Впереди - осовременивание пенсий».

Напомним, прожиточный минимум с 1 мая 2017 года увеличен до 1624 грн.