В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в районе поворота на село Подгорное Новониколаевского района Запорожской области 1 человек погиб, 5 - доставлены в медицинское учреждение, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что 30 апреля около 4:00 55-летний водитель автомобиля Opel Vivaro в районе поворота на село Подгорное изменил направление движения, выехал за пределы проезжей части на левую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии 50-летняя пассажирка автомобиля Opel Vivaro от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. Еще пять пассажиров, среди которых 3-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Новониколаевскую центральную районную больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.