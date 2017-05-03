Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского сериала «Танкист». Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко.

«Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериала «Танкист», показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла», - написал он в Facebook.

По данным СМИ, этот сериал собирались показывать на телеканале «Интер» 9 мая. Режиссер фильма – художественный руководитель театра-студии киноактера «Беларусьфильма» Александр Ефремов. В главных ролях – Алексей Чадов, Лиза Арзамасова, Анатолий Кот, Вероника Пляшкевич, Алексей Назаров.